Borussia Dortmund dwukrotnie obejmowała prowadzenie w meczu z Eintrachtem Frankfurt, ale w końcówce pozwoliła sobie wydrzeć zwycięstwo. Czy piłkarze BVB nie udźwignęli presji? - Nie mów o cholernej mentalności! - ostro na to pytanie zareagował kapitan Marco Reus.

Szefowie Borussii byli chwaleni za świetną pracę w okienku transferowym i wzmocnienie zespołu, dzięki czemu drużyna ma walczyć o mistrzowską paterę. Tymczasem w pięciu pierwszych kolejkach Borussia straciła pięć punktów.

Po zaskakującej porażce z beniaminkiem - Unionem Berlin 1-3, przyszedł remis we Frankfurcie. Eintracht dwukrotnie odrabiał stratę, a gol na 2-2 padł po samobójczym strzale Thomasa Delaneya w 88. minucie.

Po meczu Reus dostał więc pytanie o to, czy zespół nie ma problemów w sferze mentalnej. - Dziś? Mówisz serio? - nie krył zdenerwowania.

Reporter telewizji "Sky" nie dawał za wygraną i wprost zapytał, czy właśnie to nie jest głównym problemem. - Ciągle to samo. Ciągle ta cholerna mentalność. To nie ma nic wspólnego z mentalnością - denerwował się Reus.

- Zrobiliśmy głupie błędy. To na pewno. Zwłaszcza przy golu na 2-2, ale nie wyjeżdżaj mi z tą cholerną mentalnością. Zawsze to samo gów... To nie ma nic wspólnego z mentalnością tylko z odpowiednią grą w obronie. Prowadząc 2-1 we Frankfurcie trzeba odpowiednio się przeciwstawić rywalom w ostatnich pięciu minutach. Nie możemy sami siebie wpędzać w tarapaty. I proszę, nie wyjeżdżaj mi już więcej z tą mentalnością i takimi rzeczami - dodał Reus, po czym grzecznie podziękował i odszedł.

MZ



Zdjęcie Marco Reus / AFP

5. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-09-22 18:00 | Stadion: Commerzbank-Arena | Widzów: 51500 | Arbiter: M. Schmidt Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 2 2 DO PRZERWY 1-1 André Silva 43' T. Delaney 88' (samob.) A. Witsel 11' J. Sancho 66'