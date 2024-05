Przed Borussią Dortmund kluczowe dni, które mocno zaważą na ocenie całego sezonu. "Die Borussen" bynajmniej nie byli (i nadal nie są) dwumeczu z Paris Saint-Germain. U siebie pokonali jednak mistrzów Francji 1:0 i we wtorek czeka ich skomplikowane starcie na Parc des Princes. Już sam udział w finale Ligi Mistrzów byłby dla podopiecznych Edina Terzicia wielką sprawą. A do tego niemiecki "Sport" przekonuje, że żółto-czarni przewodzą w wyścigu po jednego z najbardziej rozchwytywanych snajperów Europy. Reklama

Na co stać BVB? Wtorek decydujący w ocenie sezonu

Wydawać by się mogło, że od końcówki ostatniego sezonu kibice Borussii Dortmund dostają w głównej mierze złe wieści. Porażka w walce o mistrzostwo w ostatniej kolejce kampanii 2022/2023 była wstępem do nijakiego roku "Die Borussen" w bieżących rozgrywkach. Zaledwie piąte miejsce w tabeli Bundesligi, brak szans na Puchar Niemiec, pożegnanie Marco Reusa i słaba forma ważnych zawodników - to wszystko nakreślało iście ponury obraz przed fanami na Signal Iduna Park.

Promyk nadziei dała im jednak Liga Mistrzów. Tam BVB dało radę w dwumeczu Atletico Madryt, by zmierzyć się w półfinale z Paris Saint-Germain. Wydawało się, że świeżo upieczeni mistrzowie Francji będą dla podopiecznych Edina Terzicia zbyt dużym wyzwaniem. U siebie Niemcy wygrali jednak po trafieniu Niclasa Fuellkruga i do wtorkowego rewanżu podejdą ze skromną przewagą. To jednak nie koniec dobrych wieści dla drużyny z Zagłębia Ruhry.

Guirassy'ego chce pół Europy, ten może jednak zostać w Niemczech

Serhou Guirassy trafił do VfB Stuttgart już przed rokiem. Wypożyczenie przekonało "Szwabów" do wykupienia napastnika za dziewięć milionów euro. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, choć klub zdecydowanie niedoszacował wartości reprezentanta Gwinei. Czy można ich jednak za to winić? Snajper w bieżącej kampanii został prawdziwą rewelacją Bundesligi. Pod względem strzelonych bramek ustępuje tylko niezmordowanemu Harry'emu Kane'owi. Liczne gole 28-latka doprowadziły do tego, że zespół ze Stuttgartu wciąż jest w walce nawet o wicemistrzostwo Niemiec i ma już zapewniony udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Reklama

Władze klubu mają jednak ogromny ból głowy. Klauzula odstępnego w umowie piłkarza nie przekracza 20 milionów euro. To śmieszna kwota, jak za napastnika, który uwiarygodnił się w jednej z najsilniejszych lig na świecie. Tajemnicą poliszynela jest, iż o jego usługi od dawna zabiegają takie marki, jak AC Milan czy Arsenal FC. Według doniesień niemieckiego "Sportu", Guirassy wcale nie musi jednak opuścić naszych zachodnich sąsiadów.

Borussia Dortmund przeprowadziła już z graczem wstępne rozmowy, a ten patrzy na możliwość przenosin pozytywnie. Wcale nie pali mu się do opuszczenia Niemiec. BVB zamierza w najbliższych tygodniach zintensyfikować negocjacje - na Signal Iduna Park uznano bowiem Gwinejczyka za najlepszą opcję dostępną na rynku ~ piszą dziennikarze "Sportu"

Choć VfB Stuttgart skończy sezon nad BVB, do snajpera z pewnością przemawia wielkość Borussii. Nie bez znaczenia jest też gwarancja występów w Lidze Mistrzów - tym bardziej, jeśli Terzić i spółka awansują do finału trwającej edycji. Kluczowe wydaje się jednak to, że 28-latek nie powinien mieć wielkich problemów z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie. Sebastien Haller nosi się z zamiarami odejścia, podobnie jak Youssoufa Moukoko. Za jedynego rywala miałby Niclasa Fuellkruga. Niemiec dobrze radzi sobie w tej kampanii, ale ma już 31 lat i w Dortmundzie z pewnością chcieliby postawić na bardziej "prestiżową" opcję w wyjściowej jedenastce. Reklama

Guirassy rozegrał w tym sezonie 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 27 bramek i trzy asysty; średnio strzela gola co 82 minuty.

