Dla kibiców w Polsce najistotniejsza jest z całą pewnością informacja o tym, że Robert Lewandowski zdobył dwa kolejne gole i przebił barierę 600. bramek strzelonych w całej karierze. Jego Bayern Monachium uległ jednak sensacyjnie VfL Bochum 2-4 - szczegółową relację z tego meczu można znaleźć tutaj.

Bundesliga. Borussia Moenchengladbach w emocjonującym spotkaniu ograła Augsburg

Niemniej interesująco rozwinęło się też inne spotkanie rozpoczęte o 15.30, w którym Borussia Moenchengladbach podejmowała FC Augsburg. Pierwsza połowa była dosyć skromna pod względem goli - "Źrebaki" kończyły ją z jednobramkowym prowadzeniem po trafieniu Kone w 30. minucie, ale potem widowisko zdecydowanie się rozkręciło.



Zaraz po zmianie stron na 2-0 podwyższył Hofmann, ale po niespełna 10 minutach gościom udało się złapać "kontakt" - do siatki trafił bowiem Iago. W 67. minucie trzecią bramkę dla Borussii zdobył Bensebaini (który wcześniej też zdążył asystować) i zdawało się, że to koniec marzeń Augsburga o chociażby remisie.



Nieco emocji dołożył jeszcze w doliczonym czasie drugiej połowy Finnbogason, który zdobył kolejnego gola dla ekipy ze Szwabii, ale było już za późno na wyrównanie wyniku - skończyło się 3-2 dla "Źrebaków".

Bundesliga. Wygrane Wolfsburga i Greuther Fuerth, remis Freiburga i Mainz

Zdecydowanie spokojniej zwycięstwo "dowieźli" piłkarze Wolfsburga, którzy pokonali 2-0 Eintracht Frankfurt - i to na wyjeździe. Pierwszego gola zdobył z karnego Kruse w 28. minucie, a rywali dobił w samej końcówce, bo w 93. minucie meczu, Lukebakio.



Niespodziewaną wygraną odniosło ostatnie w lidze Greuther Fuerth, które pokonało 2-1 Herthę Berlin. Już w pierwszej minucie spotkania na listę strzelców wpisał się Hrgota, który następnie w drugiej połowie wykorzystał "jedenastkę". W 82. minucie nadzieję dla zespołu ze stolicy Niemiec przywrócił jeszcze swoim trafieniem Gechter, ale ostatecznie Hertha nie zdołała urwać dla siebie z tego meczu nawet punktu.



W sobotę padł tylko jeden remis - "oczka" podzieliły między siebie ekipy Freiburga i Mainz, które zdołały strzelić po jednej bramce. W 31. dla ekipy z Moguncji trafił Hack, z kolei w 69. dla klubu z Badenii-Wirtembergii gola zdobył Petersen.

Bundesliga. Bayer ogrywa Stuttgart w pełnym goli meczu

"Wisienką na torcie" było rozegrane o 18.30 starcie między Bayerem Leverkusen i VfB Stuttgart, w którym - podobnie jak w starciu Bochum i Bayernu - również padło aż sześć goli.



Strzelanie rozpoczął w 41. minucie dla "Aptekarzy" Diaby - klub ze Stuttgartu odpowiedział już po zmianie stron, kiedy to w 49. minucie piłkę do siatki skierował Tomas.



Bardzo szybko jednak - bo już po trzech minutach - na prowadzenie znów wyszedł Bayer po golu Adliego. Przewagę zwiększył w 86. minucie Wirtz i choć niemal od razu na to trafienie odpowiedział Tomas, to równo w 90. minucie Schick ustalił wynik spotkania.

Na niedzielę są zaplanowane jeszcze dwa mecze Bundesligi - o godz. 15.30 Union Berlin podejmie u siebie Borussię Dortmund, a o 17.30 Hoffenheim zagra z Arminią Bielefeld.

Bundesliga. Wyniki sobotnich meczów

Borussia Moenchengladbach - FC Augsburg 3-2



VfL Bochum - Bayern Monachium 4-2



Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-2



Greuther Fuerth - Hertha Berlin 2-1



SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1-1



Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-2