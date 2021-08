Wiele czołowych klubów było łączonych z Norwegiem w ostatnich miesiącach. W tym gronie były: Real Madryt, Chelsea, Manchester City czy Manchester United.

PSG to kolejny wielki zespół, który ma mocno interesować się Haalandem. I przygotował na ten transfer ogromne pieniądze. Zorc twierdzi jednak, że żadna suma nie spowoduje, iż Norweg opuści BVB w tym oknie transferowym.



Dyrektor Borussii zapytany, czy tej determinację klubu, odnośnie zatrzymania napastnika, nie złamie oferta w wysokości 200 milionów euro, odpowiedział: "Jesteśmy klubem piłkarskim a nie bankiem. Nasze stanowisko jest jasne i się nie zmieniło. Jestem przekonany, że będziemy konfrontowani z różnymi plotkami w ciągu najbliższych dni (okienko transferowe zamyka się 31 sierpnia - przyp. red.).



Dlaczego PSG miałby chcieć pozyskać Haalanda, jak ma Kyliana Mbappe, Neymara i pozyskał ostatnio Lionela Messiego? Francuz ma kontrakt do 2022 roku, ale klub poinformował, iż piłkarz chce odejść do Realu Madryt. "Królewscy" czekają na odpowiedź w sprawie drugiej oferty, którą złożyli, a wyniosła ona 170 milionów euro.

Reklama

Zdjęcie Erling Haaland / AFP

Pawo