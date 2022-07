Ważą się losy Matthijsa de Ligta. O Holenderskiego obrońcę zabiega Bayern Monachium, do którego zresztą chce trafić sam zainteresowany. Zgodę na to - za odpowiednią opłatą - musi jednak jeszcze wyrazić Juventus.

Mistrzowie Niemiec chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Zwłaszcza, że de Ligtem interesują się również działacze Chelsea. Hasan Salihamidzić zdecydował się więc na stanowczy ruch.

Bayern Monachium. Matthijs de Ligt zagra w Niemczech? Hasan Salihamdzić w akcji

Jak informuje portal Tz.de, Bośniak w poniedziałek uda się w podróż do Turynu, by osobiście prowadzić negocjacje. Juventus czeka na oferty, ale rozmowy wcale nie będą łatwe.

By zakontraktować Holendra, Bayern musiałby bowiem pobić swój rekord transferowy. Mówi się, że wykup de Ligta może kosztować bagatela 90 mln euro . Salihamidzić to były zawodnik "Starej Damy", więc może lecieć do Turyny z nadzieją, na spełnienie swojej misji. W świecie wielkich pieniędzy często nie ma jednak miejsca na sentymenty. Jak będzie tym razem?