Dyrektor Bayernu nie zostawił suchej nitki na Lewandowskim. Koniec legendy?

- Wszystko, co wydarzyło się przez ostatnie tygodnie przed transferem, było oczywiście związane z zagrywkami politycznymi. Bayern chciał mieć argumenty, by mnie sprzedać. Chcieli mieć wytłumaczenie przed kibicami, ponieważ trudno uargumentować sprzedaż najlepszego napastnika. Miałem to zaakceptować, mimo że na mój temat powiedzieli wiele g..... To nie była prawda - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z ESPN.

Ostre oskarżenia z ust Lewandowskiego. Padły niecenzuralne słowa

Salihamidzić o Lewandowskim: Gdy wychodzisz nie zamykasz drzwi tyłkiem

Na słowa Lewandowskiego natychmiast postanowił zareagować Salihamidzić. Dyrektor sportowy mistrzów Niemiec zabrał głos w sprawie oskarżeń polskiego piłkarza w programie "Bayern Insider".

- Zupełnie nie mogę tego zrozumieć. Mój ojciec nauczył mnie, że gdy wychodzisz, to nie zamykasz drzwi tyłkiem. Lewandowski jest na najlepszej drodze, żeby właśnie to uczynić - stwierdził Salihamidzić.

Kapitan reprezentacji Polski został zaprezentowany jako piłkarz Barcelony w środę 20 lipca 2022 roku. Były napastnik zespołu z Monachium debiut w nowym klubie zaliczył 24 lipca 2022 roku w towarzyskim meczu z Realem Madryt.

Andrzej Adamiec