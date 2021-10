Gikiewicz uzyskał notę 7,24, a Lewandowski 7,58. Najwyższą oceną może pochwalić się kolega "Lewego" z Bayernu Monachium Joshua Kimmich, który dostał notę 8,14.

We wrześniu Gikiewicz wystąpił we wszytkich trzech meczach swojej drużyny. W dwóch nich zachował czyste konto. Broni bardzo dobrze, ale nadal nie znajduje uznania w oczach Paulo Sousy.



Z kolei kapitan naszej kadry niezmiennie prezentuje się świetnie. Również zagrał w trzech ligowych spotkaniach. W dwóch z nich strzelał po golu. W ostatnim meczu, z Greuther Fuerth, do siatki nie trafił, ale i tak doceniono jego formę i znalazł się w drużynie miesiąca.

Reklama

MP