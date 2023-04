Duże nadzieje zniszczone przez okropny błąd. Bayern wraca na fotel lidera

Borussia Dortmund w ostatnich latach trzykrotnie podchodziła do Der Klassikera w roli lidera Bundesligi, w 2011, 2012 i 2019 roku. Dwa pierwsze z tych spotkań wygrała i w obu przypadkach kończyła sezon jako mistrz Niemiec. W Dortmundzie liczyli, że ta sztuka uda się także w tym roku , bo w Niemczech mówi się wprost - lepsza okazja do przerwania hegemonii Bayernu Monachium może się już nie trafić.

Bundesliga. Bayern Monachium rozbił Borussię Dortmund w hicie kolejki

Z tego rozmarzenia BVB została jednak rozbudzona w brutalny sposób, a wszystko za sprawą koszmarnego błędu Gregora Kobela. Golkiper Borussii co prawda przytomnie ruszył przed pole karne, by przeciąć długie zagranie Dayota Upamecano, problem w tym, że... nie trafił w piłkę. Popędził za nią z kolei Leroy Sane i wykazał się wyjątkowym altruizmem, bo widząc, że ta zmierza do bramki tylko ją bezpiecznie odprowadził, by z gola mógł cieszyć się jego kolega z zespołu.