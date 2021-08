Bundesliga Bremer SV - Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec sprawili rywalowi prawdziwe lanie!

Pierwotnie to spotkanie miało się odbyć 6 sierpnia, ale z powodu wykrycia przypadków koronawirusa u rywali Bawarczyków, zostało przełożone.

W środę zespół z piątej klasy rozgrywkowej w Niemczech dostał srogą lekcję od mistrza kraju.



Bayern w historii tylko raz wygrał z kimś wyżej, odkąd w 1965 roku awansował do Bundesligi. 24 lata temu monachijczycy wygrali, również w Pucharze Niemiec, z DJK Waldberg aż 16-1.



Jednym z bohaterów spotkania w Bremie, które rozegrano gościnie na Weserstadionie, a więc obiekcie Werderu, był Eric Maxim Choupo-Moting. Napastnik miał udział przy siedmiu bramkach, strzelając cztery i asystując przy trzech, a w ciągu 27 minut zaliczył hat-trick.



32-letni zawodnik dostał szansę, ponieważ Julian Nagelsmann, nowy trener Bayernu, zdecydował się nie zabierać na to spotkanie kilku graczy, w tym Roberta Lewandowskiego, podstawowego snajpera.



"Choupo spisał się bardzo dobrze, a także wspaniale bronił" - chwalił swojego podopiecznego trener Bawarczyków.



"Niezależnie od tego, czy grasz dużo czy mało, musisz zawsze prezentować wielkie zaangażowanie i on to pokazał" - dodał Nagelsmann.



Oceniając mecz natomiast przyznał: "To było spotkanie do jednej bramki, jak należało tego oczekiwać. Przeciwnik dobrze spisał się przez sześć pierwszych minut, byli odważni".



