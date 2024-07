Bartosz Białek zaliczył fatalny początek przygotowań do sezonu. Ledwie po tygodniu treningów z VfL Wolfsburg zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Dla 22-letniego napastnika to trzeci taki uraz w karierze, co traktować należy w kategoriach koszmaru. W tym roku piłkarza na murawie już nie zobaczymy. Jego kontrakt z niemieckim klubem wygasa z końcem sezonu 2024/25.