Borussia Dortmund w znakomity sposób weszła w obecny sezon Bundesligi. Piłkarze Marco Rose pewnie triumfowali nad Eintrachtem Frankfurt 5-2. Nieco gorzej poszło im w drugiej kolejce, gdzie musieli uznać wyższość Freiburga.



Dzisiejszy mecz był wyjątkowo dla gracza BVB Giovanniego Reyny. 18-latek został najmłodszym zawodnikiem w historii niemieckiej Bundesligi, który rozegrał 50 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym.



Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim. Giovanni Reyna z rekordem Bundesligi

Jako pierwsi w tym meczu zagrożenie stworzyli goście, jednak z każdą kolejną minutą optyczną przewagę zyskiwała Borussia Dortmund. Swoich szans nie wykorzystali natomiast Marco Reus oraz Erling Haaland.



Piłkarze Hoffenheim nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i tuż przed przerwą Christoph Baumgartner wpadł w pole karne, lecz jego uderzenie zatrzymał Gregor Kobel.



Borussia błyskawicznie odpowiedziała, gdy z narożnika pola karnego spróbował Donyell Malen, jednak tym razem czujnością wykazał się Oliver Baumann.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla drużyny z Dortmundu. Po składnej akcji ekipy gospodarzy Reyna otrzymał futbolówkę i momentalnie oddał strzał, po którym piłka zatrzepotała się w siatce.



Reklama

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim. Emocje po przerwie! Gol i błyskawiczna odpowiedź

Gospodarze nie mogli natomiast złapać wiatru w żagle, co próbowali wykorzystać gracze z Hoffenheim. Kilka chwil później Andrej Kramarić znalazł się w sytuacji sam na sam, lecz ponownie dobrze interweniował Kobel.



Bramkarz BVB był za to bezradny, podczas kolejnej akcji gości. Dennis Geiger popisał się efektowną asystą, a Baumgartner mocnym strzałem dopełnił formalności.



Gra toczona była w bardzo szybkim tempie, więc nie powinno dziwić, że równie szybko odpowiedzieli gracze Rose. W 69. minucie Jude Bellingham wykorzystał niepewną interwencję defensywy Hoffenheim i pokonał Baumanna.



Obie ekipy miały jeszcze swoje szanse. Bardzo aktywny był Haaland i Kramarić, jednak nie zdołali oni umieścić futbolówki w bramce i wydawało się, że wynik utrzyma się do końca.



Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim. Erling Haaland z kolejnym trafieniem!

W samej końcówce stały fragment gry wykorzystali jednak gracze Hoffenheim. Munas Dabbur najlepiej odnalazł się w polu karnym po rzucie rożnym i wepchnął futbolówkę do siatki.

Haaland nie pomylił się natomiast w doliczonym czasie gry i z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki. Wcześniej dwie dobre interwencje zaliczył Baumann, jednak był bezradny wobec próby Norwega.

PA

3. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-08-27 20:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Widzów: 25000 | Arbiter: Felix Zwayer Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 3 2 DO PRZERWY 0-0 G. Reyna 49' J. Bellingham 69' E. Håland 90' C. Baumgartner 61' M. Dabbur 90'

3 2 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim Kobel Meunier Witsel Akanji Guerreiro Bellingham Reyna Dahoud Reus Håland Malen Baumann Akpoguma Vogt Posch Raum Geiger Bruun Larsen Baumgartner Stiller Rudy Kramarić SKŁADY Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim Gregor Kobel Oliver Baumann 54′ 54′ Thomas Meunier Kevin Akpoguma Axel Witsel Kevin Vogt Manuel Obafemi Akanji 7′ 7′ Stefan Posch 84′ 84′ Raphaël Guerreiro David Raum 69′ 69′ 72′ 72′ Jude Bellingham 20′ 20′ 83′ 83′ Dennis Geiger 49′ 49′ 64′ 64′ Giovanni Alejandro Reyna 70′ 70′ Jacob Bruun Larsen 36′ 36′ Mahmoud Dahoud 61′ 61′ 1′ 1′ 70′ 70′ Christoph Baumgartner Marco Reus 46′ 46′ Angelo Stiller 90′ 90′ Erling Haaland Sebastian Rudy 84′ 84′ Donyell Malen Andrej Kramarić REZERWOWI Marwin Hitz Philipp Pentke 64′ 64′ Julian Brandt Kasim Adams Nuhu Reinier Jesus Carvalho 70′ 70′ Mijat Gaćinović Göktan Gürpüz Marco John Antonios Papadopoulos Diadie Samassékou 84′ 84′ Felix Passlack 70′ 70′ Sargis Adamyan 72′ 72′ Marius Wolf 83′ 83′ 90′ 90′ Munas Dabbur 84′ 84′ Youssoufa Moukoko 46′ 46′ Georginio Rutter Robert Skov

STATYSTYKI Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 3 2 Posiadanie piłki 59,1% 40,9% Strzały 23 10 Strzały na bramkę 16 7 Rzuty rożne 4 7 Faule 9 12 Spalone 4 2

Zobacz również - Taniec z gwiazdami: Iza Małysz komentuje ślub swojej córki Karoliny Małysz: Zyskuję syna - pomponik.pl