Dramat w meczu Bayernu. Pogrom zszedł na dalszy plan, klub przekazał fatalny komunikat

Dobrze układa się dla Bayernu sezon 2024/25. "Die Roten" z kolejki na kolejkę powiększają swój dorobek punktowy w Bundeslidze i od początku zmagań plasują się w górnych rejonach tabeli . W dwóch ostatnich potyczkach futboliści Vincenta Kompany'ego zremisowali co prawda z Eintrachtem Frankfurt oraz Bayerem Leverkusen, ale w sobotnie popołudnie wrócili na zwycięską ścieżkę. Harry Kane wraz z kolegami nie miał litości dla VfB Stuttgart . Miejscowi doskonale wywiązali się z roli faworyta i strzelili rywalom aż cztery bramki, nie tracąc przy tym ani jednego gola.

Z aż trzech trafień cieszył się wspomniany wyżej Anglik, który zanotował kolejnego w karierze hat-tricka. Poza nim tuż przed doliczonym czasem gry wypełnioną po brzegi Allianz Arenę do euforii doprowadził Kingsley Coman . Jedynie z perspektywy trybun cieszących się partnerów z zespołu podziwiał Aleksandar Pavlović . Niemiec co prawda pojawił się na boisku, jednak nie zaprezentował się kibicom nawet przez kwadrans. Siedem minut po pierwszym gwizdku arbitra 20-latek na tyle niefortunnie upadł na murawę, że nabawił się urazu, który nie pozwalał mu kontynuować potyczki.

Aleksandar Pavlović złamał obojczyk. Bayern Monachium oficjalnie potwierdza

Sympatycy "Die Roten" długo wierzyli w szczęśliwe zakończenie. W końcu Pavlović to podstawowy zawodnik zespołu, a niebawem Bayern czeka ciężkie starcie z FC Barcelona w ramach Ligi Mistrzów. Klub wydał oficjalny komunikat jeszcze 19 października i niestety jest on mocno martwiący. "Reprezentant Niemiec doznał złamania obojczyka w sobotni wieczór w meczu Bundesligi przeciwko VfB Stuttgart (4:0). Wykazało to badanie przeprowadzone po meczu przez zespół medyczny Bayernu. Pavlović został zmieniony w 8. minucie po niefortunnym upadku na ramię w wyniku powietrznego pojedynku z Fabianem Riederem ze Stuttgartu" - czytamy na oficjalnej stronie.