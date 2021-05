Brazylijczyk Douglas Costa wrócił w ramach wypożyczenia do swojego macierzystego klubu Gremio Porto Alegre. W tym sezonie wystąpił w 11 meczach drużyny Roberta Lewandowskiego, Bayernu Monachium, i strzelił jednego gola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. 40 goli Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Formalnie Douglas Costa jest zawodnikiem Juventusu Turyn, z którego został wypożyczony do Bayernu, gdzie grał dwukrotnie, w latach 2015-17 i w bieżącym sezonie.



Reklama

Włoski klub wypożyczył go również do Brazylii do 30 czerwca 2022 roku.

30-letni pomocnik rozegrał 34 mecze w reprezentacji Brazylii, m.in. w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku.

Zdjęcie Douglas Costa (z lewej) i Robert Lewandowski / BEN STANSALL / AFP

af/ co/