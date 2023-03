Dawid Kownacki na celowniku Unionu Berlin. Zagra w Lidze Mistrzów?

Mowa o Unionie Berlin, który jest rewelacją rozgrywek u naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, czyli premiujące awansem do Ligi Mistrzów 2023/24. Choć nad piątym Freiburgiem ma przewagę zaledwie dwóch punktów, to kibice stołecznej drużyny mają spore argumenty, by wierzyć w znalezienie się w sierpniowym losowaniu fazy grupowej Champions League. Podopieczni Ursa Fischera od 6. do 12. kolejki prowadzili w ligowej stawce, a w ostatnim czasie potrafili wyeliminować Ajax z Ligi Europy. Blisko awansu do najważniejszych europejskich rozgrywek byli już w zeszłym roku - zajęli piątą lokatę ze stratą zaledwie jednego "oczka" do RB Lipsk. "Byki" są jednym z ich rywali o tę stawkę również teraz.