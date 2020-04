Propozycja dwóch francuskich lekarzy, by szczepionki przeciwko koronawirusowi testować w Afryce, spotyka się z coraz większym oburzeniem. - To niewyobrażalny rodzaj rasizmu - napisał na Twitterze David Alaba, obrońca Bayernu Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar pędził jak błyskawica. Tak Brazylijczyk trenuje na swoim boisku. Wideo INTERIA.TV

Skandaliczne słowa paryskich lekarzy - Jeana Paula Miry i Camille'a Lochty już wcześniej spotkały się z ogromnym sprzeciwem. Swojego oburzenia nie kryli byli wybitni piłkarze z kontynentu afrykańskiego. I trudno się dziwić, że nie przebierali w słowach, sięgając po wyrażenia mało parlamentarne.

Reklama

- Sku***. Jesteście g*** - skierował w ich stronę Samuel Eto'o, znany przede wszystkim z gry dla FC Barcelona wieloletni reprezentant Kamerunu.



- To nie do przyjęcia. Afryka nie jest waszym laboratorium. Nie traktujcie ludzi, jak króliki doświadczalne! To absurdalne - skomentował z kolegi Didier Drogba, były napastnik Chelsea, pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej.



Do grona piłkarzy, którzy potępili propozycję francuskich lekarzy dołączył także zawodnik Bayernu David Alaba.



- Testy szczepionek COVID-19 w Afryce? Ci dwaj goście to lekarze czy klauni? To niewyobrażalny rodzaj rasizmu. Hańba nie do przyjęcia! - grzmiał austriacki obrońca z nigeryjskimi korzeniami.



- Wszyscy musimy trzymać się razem i ramię w ramię walczyć z wirusem - zaapelował Alaba.





Zdjęcie David Alaba / AFP

WG