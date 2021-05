David Alaba i Thomas Mueller zostali w sobotę rekordzistami Bundesligi. Wywalczyli bowiem 10. tytuł mistrza Niemiec.

Austriak już nie będzie miał okazji go poprawić, ponieważ po sezonie odchodzi, prawdopodobnie do Realu Madryt. Alaba w Bayernie występuje od 2008 roku.



10. tytuł wywalczył także Mueller, który do giganta z Monachium trafił w 2000 roku. I ofensywny pomocnik będzie miał szansę na kolejne triumfy z Bawarczykami, gdyż jego umowa wygasa dopiero w połowie 2023 roku.



Dziewiąte mistrzostwo Niemiec wywalczyli: Jerome Boateng, Manuel Neuer i Robert Lewandowski. Wszyscy, poza Polakiem, na tytuły zapracowali tylko w Bayernie. Natomiast "Lewy" dwa pierwsze mistrzostwa wywalczył w barwach Borussii Dortmund. Dołączyli tym samym do Francka Ribery'ego - byłej gwiazdy Bayernu, którego licznik zatrzymał się na dziewięciu tytułach.

Wiedzieli przed meczem

Bayern dziewiąte mistrzostwo z rzędu zdobył w sobotę po porażce drugiego w tabeli RB Lipsk na wyjeździe z BVB 2-3.



Gdy piłkarze z Monachium wychodzili na murawę przeciwko Borussii Moenchengladbach wiedzieli już, że mają tytuł za sezon 2020/21. Grając na luzie, pokonali rywala 6-0, a hat-trickiem popisał się Lewandowski.



Zdjęcie Thomas Mueller (w środku), z lewej Robert Lewandowski, z prawej Manuel Neuer / AFP

