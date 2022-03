„Czapki z głów przed Polakami” – Niemcy o akcji PZPN, słowach Lewandowskiego…

Rainer Franzke z "Kickera" pisał słowa w niedzielę wieczorem, gdy FIFA dalej podtrzymywała decyzję o graniu na neutralnym gruncie. Już tytuł tekstu jest wymowny: "Prezydent FIFA dalej tuli się do Putina".

"Walka, jakże złowieszczo to brzmi..."

Oto pełna treść komentarza: "Jugosławia - tuż przed turniejem Euro 1992 w Szwecji - została wykluczona. Ze względu na wojnę na Bałkanach. UEFA zastosowała się do sankcji ONZ. Dania, druga w tabeli grupy eliminacyjnej z Jugosławią, została doproszona do udziału w mistrzostwach. I zaskakująco wygrała tytuł!

30 lat później prezydent FIFA, Gianni Infantino unika sankcji po ataku Rosji na Ukrainę. Infantino dalej tuli się do dyktatora Władimira Putina. FIFA nie wykluczyła Rosji z play-offów mundialu. Czapki z głów przed Polakami, którzy 24 marca na pewno nie zagrają. Szwedzi - którym groził mecz z Rosją w finale baraży - poszli drogą Polski.

Czyżby Infantino chciał wpuścić Rosję bez walki na mundial w Katarze? Walka, jakże złowieszczo brzmi to słowo wobec wojny na Ukrainie. Połowiczne są również sankcje UEFA. Spartak Moskwa został w piątek rozlosowany w Lidze Europy, trafiając na RB Lipsk. Rewanż miałby został rozegrany 17 marca na neutralnym gruncie. To żadna sankcja! Tak długo, jak Putin wojną z Ukrainą zagraża całemu światu, tak długo mecze z udziałem Rosji są niedopuszczalne".

"Po słowach Lewandowskiego łzy stanęły mi w oczach"

Gdy dziennikarz Sky Deutschland, Patrick Wasserzieher - po meczu Eintracht - Bayern - zapytał Roberta Lewandowskiego o decyzję niegrania przeciwko Rosji, kapitan reprezentacji Polski powiedział: "To właściwa postawa! Nie można rozdzielić sportu od tego, co dzieje się w życiu, w polityce. Nie wyobrażam sobie, abyśmy wybiegli na murawę i zapomnieli o tym, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach. Dla nas, dla całego świata to coś, co jest nieakceptowalne". Legendarny niemiecki komentator Marcel Reif tak skomentował słowa Polaka: "Po wypowiedzi Lewandowskiego o wojnie łzy stanęły mi w oczach - utożsamiałem się z każdym jego słowem. Doceniam, że doskonale rozumie, co się dzieje na świecie". Ojciec Reifa żył w II Rzeczpospolitej - pod Lwowem. W czasie wojny cudem przeżył Holocaust...

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"

