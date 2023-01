Coraz mocniej wrze w Bayernie Monachium. "To amatorszczyzna"

Bundesliga. Salihamidzić zawiedziony zachowaniem Gnabry`ego

Dużo ostrzej do sprawy podszedł natomiast dyrektor sportowy klubu, Hasan Salihamidzić. Bośniakowi dosyć mocno puściły hamulce w rozmowie ze Sport1 i użył ciężkich słów komentując sprawę Gnabry`ego. - To amatorszczyzna. To dokładnie to, czym nie jest Bayern Monachium, figlowaniem gdzieś, kiedy masz dzień wolny. Takie dni są od tego, żeby odpocząć i przygotować się do następnego meczu - stwierdził.