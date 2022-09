Coman wyeliminowany z gry. Nie wystąpi we wtorkowym hicie Ligi Mistrzów

Na piątkowych zajęciach Kingsley Coman doznał niepokojąco wyglądającego urazu. Przeprowadzone badania nie wykazały naderwania struktur mięśniowych, czego się obawiano. Naciągnięcie ścięgna podkolanowego oznacza jednak przymusowy rozbrat z piłką na okres 2-3 tygodni.

To oznacza, że francuskiego skrzydłowego nie zobaczymy w hitowym meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów. We wtorek Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie Barcelonę z Robertem Lewandowskim w składzie. Na to starcie z ekscytacją czeka cała piłkarska Europa.

Nagelsmann: Musimy zjechać na lewy pas i wcisnąć pedał gazu

W sobotę, również w roli gospodarza, czeka Bawarczyków ligowe spotkanie z VfB Stuttgart. Każde inne rozstrzygniecie niż komplet punktów dla obrońców tytułu wprowadzi w ich obozie nerwową atmosferę. Zresztą już teraz da się wyczuć wyraźne napięcie.

Po pięciu seriach gier "Die Roten" zajmują dopiero trzecie miejsce w tabeli Bundesligi.

- Musimy jak najszybciej przenieść się na lewy pas i wcisnąć pedał gazu. Jeżeli w meczu ze Stuttgartem ktoś zaciągnie hamulec ręczny, we wtorek może nacisnąć hamulec postojowy - oznajmił trener Julian Nagelsmann, dając do zrozumienie, że przed meczem z "Barcą" posadzi na ławce każdego, kto w sobotę nie zagra na maksymalnych obrotach.

Nagelsmann nie ujawnił, kto zastąpi Comana w wyjściowej jedenastce. Nie jest to jednak pierwszy taki dylemat w ostatnich tygodniach. 26-latek dwie premierowe potyczki w tym sezonie opuścił z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę.

W bieżących rozgrywkach Coman rozegrał pięć spotkań o stawkę, strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty.

W styczniu, po długich i niełatwych pertraktacjach, zdobywca jedynej bramki w finale Ligi Mistrzów AD 2020 przedłużył kontrakt z Bayernem do połowy 2027 roku.

