Jak się okazuje, rekord ten jest zagrożony już w pierwszym sezonie gry wspomnianego angielskiego snajpera w Bayernie Monachium. Jego transfer z Tottenhamu okazał się strzałem w dziesiątkę. W tym momencie ma on na koncie już 37 trafień, w tym 31 w lidze. Do końca Bundesligi pozostaje osiem kolejek. Potrzebuje 11 goli, by zostać nowym numerem jeden.

Harry Kane ma problem z kostką. Tuchel: "Jeszcze nie ma diagnozy"