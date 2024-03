Co za pech bramkarza w Bundeslidze. Spotkał go "koszmar" Artura Boruca

Bezbramkowy remis w meczu Heidenheim - Eintracht Frankfurt utrzymywał się prawie do końca pierwszej połowy. W 39. minucie doszło jednak do kuriozalnej sytuacji , która otworzyła wynik tego spotkania Bundesligi .

Obrońca Heidenheim Benedikt Gimber postanowił zagrać teoretycznie najbezpieczniej i wycofać piłkę do swojego bramkarza. Goście mieli wszystko pod całkowitą kontrolą, ale zaskakującego psikusa sprawiła im... murawa.

Bramkarz Heidenheim niczym Artur Boruc. Może mówić o wielkim pechu

Piłka podana do Kevina Mullera podskoczyła na kępce trawy w momencie, gdy bramkarz Heidenheim składał się już do jej wykopania. W rezultacie przeskoczyła nad jego nogą i ostatecznie wpadła do bramki. W takich okolicznościach Eintracht Frankfurt objął prowadzenie w tym spotkaniu.