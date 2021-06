Co z transferem Lewandowskiego? Dyrektor Bayernu mówi wprost

Po historycznym sezonie, w którym Lewandowski pobił legendarny rekord Gerda Muellera, znów rozgorzała dyskusja na temat zmiany barw klubowych Lewandowskiego.



Doszło nawet do tego, że o zainteresowaniu snajperem Bayernu napisała na swojej oficjalnej stronie internetowej Chelsea, publikując przegląd prasy ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium?

Co z przyszłością "Lewego"? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z "Kickerem" dyrektor sportowy mistrza Niemiec - Hasan Salihamidzić.



- Wiemy, co gwarantuje nam Lewandowski, ale wiemy również, co daje mu Bayern. Chciał triumfować w Lidze Mistrzów i otrzymać nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie. Zrealizował to w Bayernie. "Lewy" należy do Bayernu, tak jak Manuel Neuer i Thomas Mueller - przyznał były reprezentant Bośni.



Trzej wymienieni piłkarze są związani z Bayernem kontraktami obowiązującymi do 30 czerwca 2023 roku. Nie wiadomo, czy zostaną one przedłużone.



- To jeszcze daleko. Idziemy krok po kroku. Mam jednak nadzieję, że będą oni grać w Bayernie jeszcze przez długi czas - powiedział Salihamidzić.



