Barcelona? Real Madryt? A może Manchester City? W przypadku Lewandowskiego od dłuższego czasu pojawiają się nieoficjalne informacje dotyczące jego przyszłości. Teraz jednak przedstawiono stanowisko Bayernu Monachium, z którego jasno wynika, że mistrzowie Niemiec łatwo walki o Polaka nie odpuszczą.



- Robert jest dla nas ważnym zawodnikiem. Ma jeszcze ważny kontrakt, ale myślę, że usiądziemy do rozmów w sprawie jego przedłużenia. Mam nadzieję, że nam się to uda - powiedział Uli Hoeness, honorowy prezes Bayernu w magazynie "Welt am Sonntag".



Bawarczycy mają jeszcze sporo czasu na negocjacje, ponieważ umowa Lewandowskiego ważna jest do 30 czerwca 2023 r., a to oznacza, że kontrakt z innym pracodawcą może podpisać najwcześniej za rok. Bayern nie chce jednak doprowadzić do takiej sytuacji, dlatego już teraz w klubie pracują nad ofertą dla Polaka.





Bayern Monachium. Kto za Roberta Lewandowskiego?