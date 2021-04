Co dalej z trenerem Bayernu? Kontrowersyjny gwiazdor zabrał głos

Coraz większe emocje budzi w Niemczech temat ewentualnego odejścia Hansiego Flicka z Bayernu Monachium i objęcia reprezentacji Niemiec. Dziennikarze "Sport 1" ujawnili również, że klub ze stolicy Bawarii jest już niemal dogadany z Julianem Nagelsmannem i jeśli Flick odejdzie, to właśnie obecny trener RB Lipsk obejmie Bayern. To wszystko bardzo złości kontrowersyjnego komentatora i była gwiazdę Bundesligi Stefana Effenberga, który skrytykował trenerskie zamieszanie w Monachium.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. AS Roma - Ajax Amsterdam 1-1. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Effenberg, słynący w przeszłości nie tylko ze znakomitej gry, ale też z wielu kontrowersyjnych zachowań, zarówno na boisku jak i poza nim, był gościem podcastu w "Sport 1", w którym tematem numer jeden było zamieszanie wokół odejścia Hansiego Flicka i ewentualne przyjście do Bayernu Juliana Nagelsmanna. Popularny "Effe" nie ukrywał, że cała sprawa mocno go drażni, bo takich rzeczy nie powinno załatwiać się w obecności mediów.



- Kilku ekspertów zbiera informacje od osób będących poza klubem, a potem sprzedaje je w mediach, tylko po to, by rozpocząć spekulacje. Czasem te informacje są bardzo odległe od prawdy. Mają tylko dobrze brzmieć w telewizji. To zagrania rodem z bulwarówek - pieklił się Effenberg.



Były reprezentant Niemiec poruszył też ważną kwestię presji, nakładaną takimi spekulacjami na trenerów. - To nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnym dziennikarstwem. Trenerzy są poddawani tak dużej presji, że to nie jest już w porządku - uważa "Effe".



Przyznał, że on również ma wiele informacji zarówno z klubu, jak i z jego otoczenia, ale nie stara się nimi zabłysnąć za wszelką cenę. Jego zdaniem to kwestia zaufania, ważniejszego niż chwilowa medialna sława.

Reklama