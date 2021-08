Bayern Monachium z Julianem Nagelsmannem na ławce powalczy o kolejny triumf w rozgrywkach Bundesligi. Przewaga ekipy "Die Roten" jest póki co niezaprzeczalna, jednak Borussia Dortmund oraz RB Lipsk będą starali się wykorzystać każde potknięcie ekipy z Bawarii.



Jak zauważa ekspert niemieckiej telewizji oraz - były piłkarz m.in. Bayernu Monachium czy Interu Mediolan Lothar Matthaeus - największym problemem Bayernu może być bardzo krótka ławka rezerwowych.



- Wydaje mi się, że walka o tytuł rozstrzygnie się pomiędzy Bayernem, Lipskiem oraz Borussią Dortmund. Bawarczycy z całą pewnością mają najsilniejszą pierwszą jedenastkę, jednak RB oraz BVB posiadają o wiele szerszy skład - stwierdził Niemiec, w rozmowie z "Sport1.de".





Co będzie największym problemem Bayernu? Ekspert nie ma wątpliwości

Reklama

- Bayern musi jeszcze dużo zrobić w kwestii personaliów, ostatnio wiele mówi się na temat Marcela Sabitzera. Sezon dla Bawarczyków nie będzie łatwy, to stwarza pole do rywalizacji - dodał.



Ekspert zwrócił również uwagę na utrudniony okres przygotowawczy dla Nagelsmanna.



- Przygotowania do nowego sezonu były na pewno dla Bayernu ciężkie. Nagelsmann nie mógł skorzystać z usług wielu zawodników, szczególnie Roberta Lewandowskiego, przez niedawne Euro. On zdobył już jednak niezbędne doświadczenie i będzie musiał sobie z tym poradzić - powiedział Matthaeus.

Pierwszy test Bayern będzie miał już dziś! O 20:30 rozpocznie się starcie z Borrusią Moenchengladbach. Relację tekstową z meczu będzie można śledzić w Interii.



PA