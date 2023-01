Cios dla Bayernu potężniejszy, niż przypuszczano? Wypłynęły nowe fakty!

Coraz gorzej wygląda sytuacja niemieckiego bramkarza Manuela Neuera. To fatalne wieści dla Bayernu Monachium.

Od początku było jasne, że to oznacza w praktyce koniec sezonu dla niemieckiego bramkarza. Teraz jednak okazuje się, że sytuacja może być jeszcze poważniejsza, niż początkowo zakładno.

Kontuzja Manuela Neuera poważniejsza, niż przypuszczano?

Według doniesień niemieckiego "Bilda", Neuer doznał otwartego złamania kości piszczelowej i strzałkowej. Jak wskazuje "As", wcześniej była mowa o złamaniu kości piszczelowej.

W tej sytuacji pojawiły się spekulacje, że Neuer może nawet nie być już w stanie wrócić do poziomu sportowego, jaki prezentował przed urazem. Tym bardziej, że to zawodnik już 36-letni. "As" dywaguje nawet o tym, czy ten uraz nie zagraża kontynuowaniu kariery przez Niemca.