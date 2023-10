25-letni obrońca jest muzułmaninem i nie kryje się ze swoją wiarą. Przy okazji wybuchu konfliktu palestyńsko-izraelskiego pokusił się jednak o wpisy, które wprost uznano za stawanie po stronie działań Hamasu. "I nie myślcie, że Allah nie zważa na to, co robią ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości. On powstrzymuje ich tylko do dnia, w którym ich oczy zastygną z przerażenia" - to jeden z cytatów z Koranu, jaki zamieścił na Instagramie.