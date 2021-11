11. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-11-06 18:30 | Stadion: Red Bull Arena | Arbiter: Felix Zwayer RB Lipsk Borussia Dortmund 2 1 DO PRZERWY 1-0 C. Nkunku 29' Y. Poulsen 68' M. Reus 52'

Lipsk od początku stwarzał dobre sytuacje. Konkretnie robił to Christopher Nkunku. Już w 13. minucie mógł trafić do siatki, ale przegrał pojedynek z bramkarzem. Dobijał jeszcze Dominik Szoboszlai, ale niecelnie. Chwilę później Nkunku znowu był blisko zdobycia bramki, ale Gregor Kobel złapał piłkę po jego strzale.



Francuz w końcu znalazł drogę do siatki. W 29. minucie, po pięknym prostopadłym podaniu od Josko Gvardiola, Nkunku wbiegł w pole karne, minął bramkarza i trafił do pustej bramki.

Do przerwy Borussia przegrywała, ale bardzo dobrze rozpoczęła drugą połowę. W 52. minucie Marco Reus wykorzystał sytuację sam na sam i doprowadził do wyrównania.

RB Lipsk przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Kluczem Christopher Nkunku

Po straconym golu piłkarze z Lipska rzucili się do ataku i już w 68. minucie ponownie prowadzili. Tym razem Nkunku asystował. Jego zagranie skutecznie zamykał Yussuf Poulsen.

Po kilku minutach gospodarze mogli prowadzić jeszcze wyżej, bo głową z bliska trafił Nordi Mukiele. Był jednak na spalonym i gol nie został uznany.



Do końca Lipsk utrzymał prowadzenie. Podopieczni Jessego Marscha odnieśli bardzo ważne zwycięstwo w marszu w górę tabeli. Na razie są na piątym miejscu.



Borussia, mimo porażki, pozostała wiceliderem. Stało się tak, bo trzeci w Bundeslidze Freiburg przegrał z liderem tabeli Bayernem 1-2, a jednego z goli zdobył Robert Lewandowski.



MP



2 1 RB Lipsk Borussia Dortmund Kobel Pongracic Hummels Akanji Meunier Witsel Brandt Reus Hazard William Malen Gulácsi Mukiele Mulere Gvardiol Simakan Haïdara Henrichs Yurary Poulsen Szoboszlai Adams Angeliño Nkunku SKŁADY RB Lipsk Borussia Dortmund Peter Gulacsi Gregor Kobel Nordi Mukiele Mulere 46′ 46′ Marin Pongracic Joško Gvardiol Mats Hummels Mohamed Simakan Manuel Obafemi Akanji 84′ 84′ Amadou Haïdara 55′ 55′ Thomas Meunier 59′ 59′ Benjamin Henrichs 37′ 37′ 86′ 86′ Axel Witsel 68′ 68′ 65′ 65′ 69′ 69′ Yussuf Yurary Poulsen 82′ 82′ Julian Brandt 88′ 88′ Dominik Szoboszlai 52′ 52′ 31′ 31′ Marco Reus 40′ 40′ Tyler Shaan Adams Thorgan Hazard José Ángel Esmoris Tasende 31′ 31′ Jude Victor William Bellingham 29′ 29′ 84′ 84′ Christopher Nkunku 71′ 71′ Donyell Malen REZERWOWI Josep Martínez Riera Marwin Hitz 59′ 59′ Emil Forsberg 86′ 86′ Dan-Axel Zagadou Kevin Kampl 82′ 82′ Reinier Jesus Carvalho Moriba Kourouma Kourouma 46′ 46′ Ansgar Knauff 84′ 84′ Konrad Laimer Antonios Papadopoulos 84′ 84′ Daniel Olmo Carvajal Felix Passlack Brian Ebenezer Adjei Brobbey 71′ 71′ 89′ 89′ Youssoufa Moukoko Hugo Novoa Ramos Steffen Tigges 69′ 69′ Andre Silva

STATYSTYKI RB Lipsk Borussia Dortmund 2 1 Posiadanie piłki 53,5% 46,5% Strzały 15 5 Strzały na bramkę 8 4 Rzuty rożne 5 6 Faule 12 18 Spalone 4 3