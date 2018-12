Christian Pulisic, 20-letni pomocnik Borussii Dortmund, latem trafi do Chelsea Londyn - donosi "Bild". Amerykanin ustalił warunki umowy na Stamford Bridge i dostał zgodę na transfer od władz BVB. Dortmund zarobi na nim około 45 milionów funtów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eden Hazard odejdzie z Chelsea Londyn? "Trzeba podjąć decyzję". Wideo © 2018 Associated Press

Władze Chelsea Londyn obserwowały Christiana Pulisica od miesięcy i chciały pozyskać go już w styczniu. Zgody nie wyrazili jednak sternicy walczącej o mistrzostwo Niemiec Borussii Dortmund, którzy dogadali się w kwestii sprzedaży Amerykanina dopiero latem.



20-letni Christian Pulisic piłkarzem BVB jest od 2015 roku, a do pierwszej drużyny trafił rok później, jako 17-latek. Niemal od razu przebił się do składu i stał się jedną z czołowych postaci drużyny. W sezonie 2018/2019 rozegrał 11 meczów w Bundeslidze i zdobył jedną bramkę. Co ciekawe, jest najmłodszym zawodnikiem w historii Bundesligi z dwoma golami na koncie. W dniu, gdy ustrzelił dublet, miał 17 lat i 218 dni.



W Londynie Pulisic ma być przez lata czołową postacią drużyny, a zdaniem "Bilda" jego zadaniem będzie zastąpienie Edena Hazarda, który najpewniej latem odejdzie do Realu Madryt. Nad pozyskaniem Amerykanina pracowały także Liverpool FC, Manchester United czy Bayern Monachium, ale wyścig wygrała Chelsea Londyn. Dortmund zarobi na nim około 45 milionów funtów, czyli około 60 milionów euro.

Reklama





Zdjęcie Christian Pulisic / Getty Images