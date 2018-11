Zdaniem "Bilda" Chelsea Londyn zagięła parol na pomocnika Borussii Dortmund, 20-letniego Christiana Pulisicia. Zawodnik, który stał się kluczową postacią BVB i który świetnie prezentuje się nie tylko w Bundeslidze, ale i w drużynie narodowej, ma kosztować około 80 milionów euro. Faworytem do pozyskania Amerykanina ma być Chelsea Londyn.

Christian Pulisic w Bundeslidze debiutował przed dwoma sezonami jako 17-latek. Młokos szybko przeskoczył do pierwszego składu Borussii Dortmund, a od zeszłego sezonu jest jej kluczowym zawodnikiem. Gra nieszablonowo, skutecznie i efektownie, co musi budzić zainteresowanie możnych europejskiej piłki. 20-letni Amerykanin marzy o występach w Premier League i być może tam właśnie trafi z BVB.



Zdaniem "Daily Mail" ofensywnego pomocnika chce pozyskać Chelsea Londyn, ale będzie mogła to uczynić najwcześniej latem, bo na razie ciąży na niej zakaz transferowy nałożony przez UEFA. W gronie zainteresowanych ma być również Liverpool FC i Juergen Klopp, który chętnie sięga po zawodników Borussii, a kwota transferu ma wynieść około 80 milionów euro. 20-latek to piłkarz przyszłości, który międzynarodowy poziom prezentuje już dziś, więc jego transfer ma być tylko kwestią czasu.



Zawodnik, który w Dortmundzie jest od 2015 roku, zdążył rozegrać już 109 meczów dla żółto-czarnych oraz 22 w reprezentacji USA.