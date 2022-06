Były snajper Bayernu: Jeśli to prawda, bardziej rozumiem Lewandowskiego

Końcówka sezonu w wykonaniu Roberta Lewandowskiego wstrząsnęła Monachium. I to nie za sprawą boiskowych wyczynów "Lewego", ale jego oświadczenia, że zamierza odejść z Bayernu.

Napastnik ma jasny kierunek - FC Barcelona. Dotychczas "Duma Katalonii" złożyła dwie oferty za "Lewego", ale wciąż jest daleka od powodzenia. Sprawa transferu jest zaś szeroko komentowana w mediach.

Mario Gomez o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego

Ostatnio głos na ten temat zabrał Mario Gomez, były napastnik Bayernu i reprezentacji Niemiec.

- Nie wiem, czy historia z Haalandem jest prawdziwa, czy Bayern rzeczywiście z nim negocjował. Jeśli to prawda i "Lewy" podsłuchał to pośrednio, to przynajmniej jego zachowanie byłoby dla mnie bardziej zrozumiałe. W przeciwnym razie - nie - powiedział były snajper w rozmowie z "Kickerem".

Mario Gomez był piłkarzem Bayernu w latach 2009-13, a przez ponad 10 lat występował w reprezentacji Niemiec. W 78 meczach dla narodowej kadry wychowanek VfB Stuttgart zdobył 31 bramek.