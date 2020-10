Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali we wtorek Cezarego K. Były menedżer Roberta Lewandowskiego jest podejrzany o kierowanie gróźb wobec piłkarza, które miały go zmusić do zapłaty 20 mln euro - dowiedziała się PAP.

Jak poinformował PAP we wtorek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś, śledztwo dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec "wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego", celem zmuszenia go do zapłaty 20 mln euro na rzecz Cezarego K.

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego, formą szantażu miało być milczenie o rzekomych nieprawidłowościach w rozliczeniu z niemieckim urzędem podatkowym.

Robert Lewandowski ma w tej sprawie status pokrzywdzonego.

Aktualnie trwają przeszukania miejsca zamieszkania Cezarego K. w okolicach Konstancina-Jeziornej.

Lewandowski zakończył współpracę z Cezarym K. ponad dwa lata temu. Obecnie agentem Polaka jest pochodzący z Izraela Pini Zahavi.

W ubiegłym tygodniu prawnik Roberta Lewandowskiego Tomasz Siemiątkowski złożył doniesienie na byłego menedżera piłkarza. Przedstawił dowody na to, iż ten dopuścił się szantażu i próby wymuszenia pieniędzy - informował niemiecki "Die Welt".

Niemiecka gazeta donosi, że 12 października prof. Siemiątkowski wysłał list do redaktora naczelnego "Der Spiegel" Steffena Klusmanna. W zawierającym półtorej strony piśmie Siemiątkowski wyjaśnia, na czym polegać miał szantaż Cezarego K. na Lewandowskim.

Sprawa wybuchła kilka tygodni temu po publikacjach niemieckiego "Der Spiegel", w którym były menedżer zawodnika dopuścił się "finansowego" ataku na Lewandowskiego.

Powodem konfliktu byłego menedżera z piłkarzem stały się sprawy finansowe, chodziło o prawa do wizerunku, a także spółkę, w której mieli udziały.