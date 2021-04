Były gracz Bayernu krytykuje Flicka. "Uderzył pracodawcę w głowę"

Odejście Hansiego Flicka z Bayernu Monachium wywołało spore emocje w całym środowisku Bundesligi. Fakt, że ten trener zdecydował się pożegnać z aktualnymi mistrzami Niemiec, a także forma rozstania wywołały spore zaskoczenie. W rozmowie z "Bildem" niemieckiego szkoleniowca skrytykował były gracz zespołu z Bawarii Dieter Hoeness.

