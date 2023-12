Był bohaterem w starciu z Barceloną, trafił do giganta. Klub potwierdził

Bayern Monachium oficjalnie potwierdził pozyskanie Bryana Zaragozy z Granada CF. Mistrzowie Niemiec zapłacą hiszpańskiemu klubowi 15 milionów euro za skrzydłowego. Zostanie on jednak w obecnym klubie do końca sezonu, a do Bawarii przeniesie się od początku nowych rozgrywek. Piłkarz w tym sezonie napsuł wiele krwi FC Barcelona, które strzelił dwa gole w meczu ligowym.