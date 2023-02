Burza wokół Bayernu. "Właściwa decyzja, by nie mówić o tym publicznie"

Bundesliga. Nagelsmann stara się uspokoić sytuację wokół Bayernu

- Wywiad Manuela na pewno nie przyczynił się do spokoju, bo jest o tym we wszystkich gazetach i oczywiście stało się to tematem numer jeden w niemieckiej piłce nożnej. Na długo przed wywiadem odbył bardzo dobrą rozmowę jeden na jednego z bramkarzem, w której omówiliśmy wszystko i wyjaśniłem mu to. Nadal uważam, że to właściwa decyzja, by nie mówić publicznie o powodach rozstania z Tonim Tapaloviciem - powiedział w rozmowie z telewizją DAZN.