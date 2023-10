Burza w Bundeslidze. Zaskakujący zwrot akcji. Bayern ogłasza kluczową decyzję

Do krwawego ataku palestyńskich terrorystów na Izrael doszło 7 października. Odwet nastąpił zaraz potem. Liczba zabitych po obu stronach przekroczyła 1000, ofiarami są głównie cywile.

Bayern podjął decyzję. Kontrakt Noussaira Mazraouiego nie zostanie rozwiązany

"Piłkarz Bayernu Monachium Noussair Mazraoui musi wyraźnie zdystansować się od krwawych czynów Hamasu . I wyjaśnić, dlaczego z zadowoleniem przyjmuje nienawistne hasła z relacji nawołującej do zniszczenia Izraela. Jeśli tego nie zrobi w wiarygodny sposób, nie powinien już grać w lidze " - apelował "Bild".

"Drogi Bayernie, proszę go natychmiast wyrzucić z klubu. Ponadto, musimy wykorzystać wszystkie możliwości, żeby wydalić go z Niemiec" - to z kolei głos Johanessa Steinigera, posła Bundestagu z CDU.