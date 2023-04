Burza w Bayernie po blamażu. Znowu przypomnieli Lewandowskiego. Polak na to narzekał

Ostatnie dni nie są łatwe dla kibiców Bayernu Monachium , którzy pożegnali się z marzeniami o triumfie swojej drużyny w Lidze Mistrzów. "Die Roten" przegrali pierwsze ćwierćfinałowe starcie z Manchesterem City, tracąc na wyjeździe aż trzy bramki, nie strzelając przy tym żadnej. W rewanżu udało im się wywalczyć jedynie remis , a szansa na powetowanie sobie niepowodzeń w Europie nadeszła już w sobotę, kiedy to zmierzyli się na wyjeździe z Mainz.

Thomas Tuchel pozostanie trenerem Bayernu Monachium

Porażka z Mainz nie poprawia notowań Tuchela, który do tej pory poprowadził Bawarczyków w siedmiu meczach, wygrywając tylko dwa z nich. Ze słów Olivera Kahna wynika jednak, że szkoleniowiec nie powinien obawiać się o swoją posadę.- Thomas Tuchel jest ostatnią osobą, o której powinniśmy rozmawiać. On stara się zrobić wszystko, żeby piłkarze zrobili kroki do przodu - mówił po meczu w rozmowie z "Bild".