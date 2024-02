Tamtejsi dziennikarz poinformowali także, że jeszcze na stadionie w ekipie Bayernu Monachium kompletnie puściły nerwy. - W drodze do szatni doszło do starcia Joshuy Kimmicha i asystenta trenera Zsolta Lowa. Na schodach prowadzących do tunelu zainterweniował kapitan Manuel Neuer, który musiał rozstrzygnąć spór i ciągnął Lowa za kurtkę - czytamy w relakcji niemieckich dziennikarzy. Niektórzy podkreślają, że omal nie doszło do bójki.