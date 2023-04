Bundesliga. Ogromny błąd sędziowski w meczu Borussii Dortmund. Po spotkaniu awantura w pokoju sędziów

Taki błąd jest dla Borussii o tyle istotny, że jej walka o mistrzostwo Niemiec przeciwko Bayernowi Monachium jest dosłownie na styku i w tej sytuacji każdy punkt może mieć kolosalne znaczenie. Trudno więc dziwić się emocjom Edina Terzicia, Marco Reusa i dyrektora sportowego klubu Sebastiana Kehla, którzy po meczu wpadli do pokoju sędziów, by bardzo dosadnie przekazać swoje uwagi co do ich pracy. Według "Bilda" awantura była tak duża, że "ściany pokoju się zatrzęsły".