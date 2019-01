Fortuna Duesseldorf z Marcinem Kamińskim w składzie pokonała 2-1 na wyjeździe FC Augsburg. Wysoko wygrał też Eintracht Frankfurt, dzięki czemu Luka Jović z 13. golami samodzielnie objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To oni stoją za sukcesami Borussii? Piłkarze nie mają wątpliwości (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Wiosenną rundę Bundesligi wznowili w piątek piłkarze Hoffenheim i Bayernu Monachium w spotkaniu, które zakończyło się wygraną Bawarczyków 3-1. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Kolejnym Polakiem, który po zimowej przerwie znalazł się w wyjściowym składzie swojej drużyny był Marcin Kamiński. Jego Fortuna Duesseldorf mierzyła się na wyjeździe z FC Augsburg.



To gospodarze mieli przewagę w pierwszej połowie, ale nie potrafili wyklarować sobie dogodnej sytuacji. Tuż przed przerwą błysnęła za to Fortuna, która wyszła na prowadzenie dzięki bramce Marvina Duckscha. Napastnik wykorzystał świetne dośrodkowanie Dodiego Lukebakio i precyzyjnym strzałem głową umieścił piłkę tuż przy słupku.

Wcześniej, po pół godzinie gry, Kamiński próbował uderzenia z rzutu wolnego. Strzelił celnie, ale za bardzo w środek bramki i golkiper poradził sobie z jego uderzeniem.

Augsburg wyrównał w 64. minucie meczu. Przy strzale z rzutu wolnego Jonathana Schmida nie popisał się bramkarz Michael Rensing, który odbił piłkę, ale już za linią bramkową. Decydujący głos należał jednak do Benito Ramana z Fortuny, który w samej końcówce wykorzystał genialne podanie Alfredo Moralesa i zapewnił gościom trzy punkty.



Totalny "blitzkrieg" zafundowali za to rywalom piłkarze Eintrachtu Frankfurt, którzy w ciągu ostatnich 10 minut pierwszej połowy strzelili trzy gole Freiburgowi. Najpierw w roli głównej wystąpił Andre Rebić, który najpierw asystował przy golu Sebastiena Hallera, a potem cudownym strzałem z dystansu sam umieścił piłkę w bramce. Pod koniec pierwszej połowy wynik na 3-0 podwyższył Luka Jović, ponownie "uciekając" Lewandowskiemu na dwa trafienia w klasyfikacji najlepszych strzelców.

W drugiej połowie honorowego gola strzelił co prawda Petersena, ale było to wszystkim, na co było stać Freiburg w tym spotkaniu.

Skromne zwycięstwo nad Bayerem Leverkusen zaliczyła też Borussia Moenchengladbach, która nie traci kontaktu z czołówką, zajmując trzecie miejsce w tabeli. Swoje mecze wygrały też Werder Brema oraz FSV Mainz, które pokonały zespoły ze strefy spadkowej.



Wyniki sobotnich meczów Bundesligi:

FC Augsburg - Fortuna Duesseldorf 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Ducksch (45.), Schmid (64.), 1-2 Raman (89.)



Eintracht Frankurt - SC Freiburg 3-1 (3-0)

Bramki: 1-0 Haller (36.), 2-0 Rebić (40.), 3-0 Jović (45.), 3-1 Petersen (69.)



Hannover 96 - Werder Brema 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Rashica (32.)

Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Plea (37.)

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2-3 (0-2)

Bramki: 0-1 Ascacibar (22. - bramka samobójcza), 0-2 Mateta (28.), 0-3 Hack (72.), 1-3 Gonzalez (83.), 2-3 Kempf (85.)

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Radość piłkarzy Fortuny Duesseldorf / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

WG