VfL Wolfsburg poinformował o śmierci trenera Steffena Brauera, który ostatnio był odpowiedzialny za drużynę U-17.





Cała drużyna Wolfsburga pogrążyła się w żałobie. Brauer zmarł nieoczekiwanie w czwartek 23 kwietnia w wieku 52 lat.

- Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła wszystkich w naszej akademii. To po prostu nie do pomyślenia, że Steffena już z nami nie ma. Z biegiem lat stał się nie tylko ważnym filarem akademii, ale także przyjacielem, za którym bardzo tęsknimy - opłakuje śmierć Brauera dyrektor sportowy akademii Wolfsburga Pablo Thiam.

Brauer pracował wcześniej w HSV. Akademię "Wilków" zasilił w 2010 roku, obejmując pieczę nad drużyną U-16, z którą pracował do 2015 roku. Później odpowiadał z wyniki ekipy U-17, z którą pracował aż do swojej nagłej śmierci. Przez wiele lat był także odpowiedzialny za prowadzony przez Wolfsburg projekt "Elite School of Football".

