Kluczem do sukcesu w świecie futbolu jest nie tylko odpowiednia jakość piłkarska, ale i troska o odpowiednią atmosferę w szatni. Wie o tym doskonale trener Bayernu Monachium Hansi Flick, który w ramach czwartkowych zajęć zaordynował swoim podopiecznym konkurs strzelecki, w którym sam wziął udział. Szkoleniowiec mistrzów Niemiec nie sprostał postawionemu wyzwaniu, za co spotkała go symboliczna kara.

Na konferencji prasowej przed meczem z FC Koeln trener Flick zdradził, że czwartkowe zajęcia miały charakter regeneracyjny. Nie wszyscy piłkarze wzięli w nich udział.



To, co najciekawsze, działo się najprawdopodobniej po zakończeniu właściwej części treningu.



Zabawę piłkarzy Bayernu i ich szkoleniowca opisuje "Bild". Po zrealizowaniu wszystkich punktów przygotowanego planu, mistrzowie Niemiec zorganizowali zawody strzeleckie. Zadanie było proste - pokonać uderzeniem z 16 metrów stojącego w bramce Rona-Thorbena Hoffmanna. W przypadku niepowodzenia strzelec musiał wykonać serię pompek.

Jako pierwszy do piłki podszedł trener Flick, który nie zdołał trafić do siatki i musiał poddać się karze, co uczestniczący w zabawie: Eric-Maxim Choupo-Moting, Serge Gnabry, Chris Richards oraz Marc Roca skwitowali śmiechem.



Radość pierwszego z nich była jednak przedwczesna. Były piłkarz PSG sam nie zdołał strzelić gola i podobnie jak trener zszedł do podporu przodem, wykonując pompki.



