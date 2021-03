Bundesliga. Xabi Alonso nie poprowadzi na razie Borussii Moenchengladbach

Wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym, m.in. "Bilda", Xabi Alonso nie będzie trenerem piłkarzy Borussii Moenchengladbach od początku przyszłego sezonu. Hiszpański szkoleniowiec przedłużył w piątek kontrakt z młodzieżową drużyną Realu Sociedad.

Były pomocnik hiszpańskiej drużyny narodowej, a także m.in. Liverpoolu, Realu Madryt i Bayernu Monachium, miał według "Bilda" zastąpić w Moenchengladbach trenera Marco Rosego, który przeniesie się do Borussii Dortmund.

Teraz wygląda na to, że 39-letni Xabi Alonso pozostanie w klubie, w którym rozpoczynał seniorską karierę w 1999 roku. W roli szkoleniowca młodzieży w San Sebastian pracuje od 2019, a nowy kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2021/22.



Xabi Alonso to 114-krotny reprezentant Hiszpanii, mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy. Także w klubowym futbolu osiągnął wiele - z Bayernem sięgnął trzy razy po mistrzostwo Niemiec, z kolei z Liverpoolem i Realem triumfował w Lidze Mistrzów.