Tygodnik "Der Spiegel" dotarł do protokołu medycznego, który przygotował Niemiecki Związek Piłki Nożnej w związku z planowanym wznowieniem rozgrywek Bundesligi. Przy organizacji meczów będzie mogło uczestniczyć około 300 osób i każda będzie musiał wypełnić dokumenty medyczne. Piłkarze nie mają prawa się witać przed spotkaniami.

Od kilku tygodni działa specjalny wydział Niemieckiego Związku Piłki Nożnej kierowany przez Tima Meyera, który jest przewodniczącym Komisji Medycznej DFB. Opracowała dwa dokumenty. Pierwszy dotyczył procesu treningowego. zajął się szczegółowo meczami rozgrywanymi przy zamkniętych trybunach.

Wytyczne są bardzo szczegółowe. Analiza liczy 41 stron i obejmuje wszystkie meczowe zagadnienia od przygotowania do meczu, wyjścia na boisko, po pracę mediów i służb porządkowych. Autorzy dokumentu, który pełni rolę podręcznika, skupili się kilku zagadnieniach takich jak: ile osób może przebywać na stadionie, jak mają być wyposażone obiekty sportowe, w jaki sposób powinni zachowywać się pracownicy hoteli, w których przebywają drużyny, na co mają zwracać uwagę piłkarze i trenerzy w domu, co powinni robić chorzy członkowie drużyny, jak powinni zachowywać się pracownicy telewizji.

Stadion zostanie podzielony na trzy strefy. Strefę boiska łącznie z tunelem, pomieszczeniami technicznymi w sąsiedztwie murawy, strefę trybun i strefę poza boiskiem. Ściśle określono liczbę osób, które mogą w określonych godzinach przebywać na obiekcie. W porze rozpoczęcia spotkania w 1 strefie może być obecnych 98 osób, w drugiej - 115, a w trzeciej - 109. Łącznie jeden mecz może zaangażować nie więcej niż 300 osób.

Powstały wytyczne sanitarne. Na stadionach mają być umieszczone m.in. przenośne umywalki. Przed spotkaniem nie będzie: dzieci wyprowadzających piłkarzy na stadion, maskotek, wspólnych zdjęć, uścisku dłoni piłkarzy, sędziów, trenerów. Prezentacja zespołów będzie ograniczona do absolutnego minimum.

Fotografowie mogą robić zdjęcia spoza bramek. Ich liczba oraz liczba dziennikarzy będzie ograniczona. Priorytet mają oficjalni nadawcy Bundesligi. Pracownicy telewizji i inne osoby z obsługi medialnej muszą wypełnić bardzo szczegółowy protokół medyczny. W kwestionariuszu są zobowiązani do informowania o jakichkolwiek symptomach COVID-19. Protokołowi sanitarnemu mają również poddać się pracownicy hoteli, goszczących zawodników.

Według najnowszych informacji Bundesliga ma wznowić rozgrywki już 9 maja. Piłkarze trenują od 7 kwietnia, na razie w niewielkich grupkach. W przyszłym tygodniu mają wrócić do treningów zespołowych.

