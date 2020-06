Robert Lewandowski zdobył dwie bramki oraz zaliczył asystę we wczorajszym meczu Bayernu Monachium z Freiburgiem, a "Die Roten" wygrali to spotkanie 3-1. "Lewy" miał udział przy każdej bramce Bawarczyków i został doceniony przez niemieckie media.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern - Freiburg. Dwa gole Roberta Lewandowskiego (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Robert Lewandowski rozgrywa niesamowity sezon. Polski napastnik zdobył łącznie już 48 bramek w 41 spotkaniach, a w samych rozgrywkach ligowych, "Lewy" do siatki trafił 33 razy.



Dzięki temu zdecydowanie lideruje w klasyfikacji strzelców nad Timo Wernerem, który do tej pory ma na swoim koncie 26 gole. Wczoraj polski napastnik zdobył dwie kolejne bramki.



Było to kolejno 32. i 33. trafienie "Lewego" w tym sezonie, a polski napastnik został dzięki nim najskuteczniejszym obcokrajowcem w jednym sezonie Bundesligi. Wcześniej ten rekord należał do Pierre-Emericka Aubameyanga.



Dobry występ Lewandowskiego doceniły również niemieckie media. "Bild" ocenił występ Polaka na notę 1, która w skali gazety oznacza "klasę światową". Podobnie występ Polaka ocenił portal "Sport.de".





Reklama