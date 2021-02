Krzysztof Piątek rozegrał całą drugą połowę, ale jego Hertha BSC przegrała 0-2 z VfL Wolfsburg. W barwach "Wilków" na boisku pojawił się Bartosz Białek. Z kolei Borussia Dortmund pokonała 3-0 Arminię Bielefeld.

Sobota w Bundeslidze upłynęła pod znakiem pogromu Bayernu Monachium, który rozbił 1. FC Koeln 5-1. W innych spotkaniach także było bardzo ciekawie.



Trzeci w tabeli VfL Wolfsburg pokonał 2-0 Herthę Berlin. Ta jest tuż nad strefą spadkową, ma tyle samo punktów co będąca na miejscu barażowym Arminia Bielefeld. Całą drugą połowę dla Herthy zagrał Krzysztof Piątek, a w 86. minucie w drugiej z drużyn na boisku pojawił się Bartosz Białek.



Swoje spotkanie wysoko wygrała Borussia Dortmund, pokonując 3-0 Arminię Bielefeld. Bramki zdobywali Mahmoud Dahoud, Jadon Sancho (z karnego) oraz Reinier. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził Łukasz Piszczek.



Na autostradzie do 2. Bundesligi jest za to Schalke 04 Gelsenkirchen. Dziś kompromitująco uległa 1-5 VfB Stuttgart i wciąż ma na koncie tylko dziewięć punktów.

