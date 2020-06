Zakończyła się 33. seria gier Bundesligi, w której wszystkie mecze rozpoczęły się o tej samej porze. Robert Lewandowski do przerwy strzelił już dwa gole dla Bayernu Monachium w meczu z SC Freiburg i pobił kolejne strzeleckie rekordy. W sumie w sezonie ma już 48 bramek we wszystkich rozgrywkach! Dobre spotkanie rozegrał Krzysztof Piątek w barwach Herthy, a Borussia Dortmund zapewniła sobie wicemistrzostwo Niemiec.

Robert Lewandowski celebrował już w tygodniu kolejne mistrzostwo Niemiec, które zdobył z Bayernem Monachium. Wciąż jednak chce wyśrubować swoje osobiste rekordy w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi, oraz we wszystkich rozgrywkach.

Hansi Flick, szkoleniowiec Bawarczyków, postanowił dać szansę od pierwszej minuty Sarpreetowi Singhowi. 21-letni zawodnik Z Nowej Zelandii w tym sezonie Bundesligi rozegrał do tej pory zaledwie osiem minut. W jedenastce wybiegł także Mickaël Cuisance, który jednak miał częściej okazję grać, a w bramce stanął Sven Ulreich.

W 10. minucie, po stałym fragmencie, piłka trafiła do Jerome'a Boatenga, który uderzył z narożnika pola karnego, ale bramkarz obronił.



Z kolei w 13. minucie wspomniany Singh stanął przed szansą. Po zgraniu Lewandowskiego Nowozelandczyk przymierzył z linii pola karnego, jednak Philipp Lienhart wybił piłkę głową ponad poprzeczką.



Bayern wyszedł na prowadzenie po kwadransie. Z prawej strony dośrodkował Thomas Mueller, Lewandowski był odwrócony plecami do bramki w polu karnym, ale zdołał odegrać piłkę do Joshui Kimmicha, który przymierzył przy słupku z 17 metrów.



Gospodarze poszli za ciosem i po dziewięciu minutach wygrywali już 2-0. Muller zagrał do Leona Goretzki, którego strzał sparował co prawda Alexander Schwolow, jednak z dobitką pospieszył "Lewy", który głową z kilku metrów skierował piłkę do siatki.



To było już 32. trafienie kapitana "Biało-Czerwonych" w tym sezonie Bundesligi i tym samym został samodzielnie rekordzistą w liczbie goli strzelonych w jednych rozgrywkach przez zagranicznego piłkarza. Do soboty dzielił to miano z Pierre'em-Emerickiem Aubameyangiem.

Freiburg odpowiedział w 33. minucie. Yannik Keitel podał do Jonathana Schmida, który przedarł się na prawej stronie, wstrzelił piłkę mocno wzdłuż bramki, a z metra do siatki posłał ją Lucas Höler.

Świeżo upieczeni mistrzowie Niemiec się jednak nie zatrzymali. W 37. minucie zrobiło się 3-1. Akcję rozpoczął Cuisance, który ruszył środkiem, podał do Goretzki, ten na lewej stronie wypatrzył Lucasa Hernandeza, a obrońca dośrodkował w pole karne, gdzie "Lewy" tylko dostawił stopę.



Lewandowski powiększył więc swój dorobek do 33 bramek w jednym sezonie Bundesligi! Żaden Polak w historii zagranicznych lig nie mógł się pochwalić takim dorobkiem. 32 gole w jednych rozgrywkach miał na koncie Krzysztof Warzycha w Panathinaikosie Ateny, kiedy w został królem strzelców 1997/98.



Po zmianie stron Freiburg zagrał trochę lepiej albo Bayern był już syty, bo spotkanie się wyrównało i obie drużyny miały swoje okazje.



Ponieważ sprawa wyniku była już przesądzona Flick zdecydował się wpuścić kolejnych młodych piłkarzy. Debiuty w Bundeslidze zaliczyli Chris Richards i Jamal Musiala. Ten drugi na dwie minuty przed końcem zastąpił Muellera, który opaskę kapitana przekazał Lewandowskiemu.

Polak dołożył w sobotę dwa kolejne trafienia i we wszystkich rozgrywkach ma już 48 w sezonie, czym śrubuje swój indywidualny rekord.



Bayern Monachium - SC Freiburg 3-1 (3-1)

Bramki: 1-0 Joshua Kimmich (15.), Robert Lewandowski (24.), 2-1 Lucas Höler (33), 3-1 Robert Lewandowski (37.).