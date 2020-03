Wszystkie mecze 26. kolejki ekstraklasy piłkarskiej Niemiec, zaplanowane na najbliższy piątek i sobotę, odbędą się bez publiczności z powodu epidemii koronawirusa. Decyzję podjęły władze poszczególnych landów.

W środę Borussia Moenchengladbach wygrała z FC Koeln 2-1 w zaległym meczu, przełożonym z 10 lutego z powodu orkanu Sabina. Było to pierwsze spotkanie przy pustych trybunach w sięgającej 1963 roku historii Bundesligi.

W środę poinformowano też o pierwszym przypadku koronawirusa, stwierdzonym u piłkarza zawodowego. Dotyczy on Timo Huebersa, obrońcy drugoligowego Hannover 96.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ok. 118 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Niemczech ok. 1,3 tys. osób jest zarażonych wirusem, trzy osoby zmarły.

W Polsce stwierdzono do tej pory 31 przypadków zakażenia.