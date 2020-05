Dotychczas mecze przed własną publicznością dawały drużynom przewagę. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Naukowy w Poczdamie, odkąd na trybunach nie mogą zasiadać kibice, rola gospodarza nie ma już takiego znaczenia i niekoniecznie pomaga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt 5-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Obecnie wszystkie spotkania piłkarskiej Bundesligi odbywają się przy pustych trybunach. To efekt trwającej pandemii koronawirusa, która spowodowała też przymusową, dwumiesięczną przerwę w rozgrywkach.

Reklama

Dotychczas - po wznowieniu gry - odbyły się w Niemczech dwie kolejki, a w nich 18 meczów. Tylko trzy spotkania wygrali gospodarze.

To oznacza, że tylko 17 procent spotkań wygrywa się na własnym stadionie. Dotychczas ten wskaźnik wahał się w okolicach 45 procent.

- Nie wierzę, by to był przypadek. Faktem jest, że kibice zawsze pomagają swojej drużynie, a to oznacza, że ułatwione zadanie mają goście - skomentował trener Bayeru Leverkusen Peter Bosz.

Instytut w Poczdamie zaznacza jednak, by nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ponieważ to dopiero 18 meczów. Można określić na razie pewną tendencję, ale nie należy stawiać tezy.

- Faktem jest jednak, że bez kibiców na trybunach gra się całkowicie inaczej. Rozgrywki zmieniły swój charakter, czy tego chcemy, czy nie. W tej chwili dużą rolę odgrywać będzie też aspekt psychologiczny - uważa dyrektor sportowy FC Koeln Horst Heldt.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

mar/ af/