- Zawodnik pewne rzeczy musi zaakceptować. Być może Dawid Kownacki nie jest dziś gotowy, żeby rywalizować z najlepszymi w Bundeslidze. Moim zdaniem to jest fakt - powiedział w programie "Cafe Futbol" były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Ekspert odniósł się do spadku drużyny Kownackiego - Fortuny Duesseldorf.

Fortuna Duesseldorf zakończyła sezon na przedostatnim miejscu i spadła do 2. Bundesligi. Barwy klubu z zachodniej części Niemiec reprezentuje polski napastnik - Dawid Kownacki.

Były zawodnik m.in. Lecha Poznań nie zdołał w minionej kampanii trafić do siatki. W sumie Polak rozegrał 20 spotkań, większość w niepełnym wymiarze czasowym. Napastnik miał natomiast sporego pecha i w lutym nabawił się kontuzji.



Do gry powrócił dopiero w czerwcu i w sumie na boisku spędził 35 minut w dwóch spotkaniach. Wcześniej Kownacki występował w Sampdorii, z której przeszedł do Fortuny za 7,5 miliona euro.



- Każdy zawodnik chce grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale być może 2. Bundesliga będzie dla Kownackiego szansą na to, żeby faktycznie zaistniał w niemieckiej piłce. Gdy był wypożyczeniu z Sampdorii, to przez kilka miesięcy grał w Fortunie na naprawdę fajnym poziomie - powiedział na antenie "Polsatu Sport" Artur Wichniarek.